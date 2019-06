Kitzingen vor 1 Stunde

Auto zerkratzt

Am Montagmittag wurde in der Mozartstraße in Kitzingen ein geparktes Auto zerkratzt. Die Besitzerin hatte den schwarzen Ford gegen 12 Uhr abgestellt, heißt es im Polizeibericht. Als sie um 14 Uhr zurückkam, bemerkte sie an der rechten hinteren Fahrzeugseite einen 15 Zentimeter langen Kratzer. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.