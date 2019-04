Kitzingen vor 23 Minuten

Auto zerkratzt

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, in der Alten Poststraße in Kitzingen einen geparkten VW-Passat zerkratzt. Dieser wurde an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.