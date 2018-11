Auto zerkratzt

Am Montag wurde zwischen 10 und 14 Uhr in der Waldstraße in Albertshofen, auf Höhe der Grundschule, ein geparktes Auto beschädigt. Der Skoda wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.