Auto zerkratzt und geflüchtet: Täterbeschreibung liegt vor

Zwei Zeugen konnten laut Polizeibericht beobachten, wie Samstagnacht gegen 23.30 Uhr ein etwa 70 Jahre alter Mann mit einem unbekannten Gegenstand einen in der Friedrich-Ebert- Straße geparkten schwarzen Mercedes zerkratzte. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Friedenstraße. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine beige Jacke sowie eine Schirmmütze. Zusätzlich soll er hinken oder mit einem Gehstock unterwegs gewesen zu sein. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen wenden sich an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.