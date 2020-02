Auto und Steinrabatte beschädigt

Am Mittwoch zwischen 9.50 und 10 Uhr, ereignete sich am Steigweg in Kitzingen im Inno-Park ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen vor der Arztpraxis Wehner geparkten VW-Golf. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in der Mainstraße in Hohenfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam mit seinem Fahrzeug vermutlich auf Grund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß das Fahrzeug gegen die Steinrabatte eines dortigen Vorgartens. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.