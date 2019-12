Marktsteft vor 1 Stunde

Auto übersehen - 10 000 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Marktsteft an der Kreuzung zur Staatsstraße 2271/Am Traugraben ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin überquerte mit ihrem Pkw die Staatsstraße und übersah dabei einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Passat. In der Kreuzungsmitte stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro, teilt die Polizei mit.