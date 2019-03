Auto stößt mit Kuh zusammen

Am Mittwochfrüh war ein 24-jähriger Autofahrer zwischen Gräfenneuses und Geiselwind unterwegs. Am Ortsende von Gräfenneuses wechselte plötzlich eine freilaufende Kuh über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Das Tier wurde laut Polizeibericht leicht verletzt und wurde vom Eigentümer wieder eingefangen. Am VW-Passat entstand Schaden von etwa 12 600 Euro.