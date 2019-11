Kitzingen vor 59 Minuten

Auto prallt gegen Laterne

Gegen einen Laternenmast prallte am Sonntagnachmittag ein 71-jähriger Autofahrer, der von Kitzingen in Richtung Hohenfeld unterwegs war. Beim Linksabbiegen kam der Mann aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und stieß hier gegen den Mast, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.