Auto mutwillig beschädigt

Am Donnerstagmittag parkte ein Mann seinen BMW am Hindenburgring Nord in Kitzingen. Zu dieser Zeit wurde sein Fahrzeug mit einer Flüssigkeit, nach Polizei-Vermutungen Klebemittel, beschädigt. Ein Unbekannter hat die Flüssigkeit auf dem rechten hinteren Kotflügel des Autos aufgebracht. Es entstand Schaden von etwa 1300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.