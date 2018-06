Auto mit unbekannter Flüssigkeit übergossen

In der Nacht auf Donnerstag hatte ein 27-jähriger Mann seinen schwarzen Audi A 5 in Kitzingen in der Kaiserstraße auf einem Parkplatz vor der Stadtkirche abgestellt. Als er am Donnerstagfrüh zu seinem Auto zurückkam, hatte ein unbekannter Täter eine klebrige Flüssigkeit über dem Dach des PKWs verteilt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.