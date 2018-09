Mainstockheim vor 1 Stunde

Auto mit Farbe besprüht

Ein in einer offenen freizugänglichen Scheune an der Synagoge in Mainstockheim abgestellter Mitsubishi Spacestar wurde am Wochenende von einem Unbekannten mit weißer Farbe besprüht, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.