Dettelbach vor 45 Minuten

Auto macht sich selbstständig

Am Mittwochnachmittag machte sich in der Weingartenstraße in Dettelbach ein dort abgestelltes Auto selbstständig, weil der Benutzer es versäumt hatte, den Gang einzulegen und die Feststellbremse anzuziehen. Das Auto rollte führerlos über die Straße, einen Abhang hinunter und kam schließlich im Vorgarten eines Anwesens an einer Steinmauer zum Stehen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 2500 Euro.