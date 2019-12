Auto macht sich selbständig

6000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, weil ein Autofahrer vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen.

Am Dienstagnachmittag parkte ein 56-Jähriger Fahrzeugführer laut Polizeibericht sein Auto in Reupelsdorf in der Hubertusstraße am rechten Fahrbahnrand. Laut Polizeibericht vergas er, die Handbremse im Pkw anzuziehen. Jedenfalls rollte sein Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn nach vorne und stieß hier gegen einen geparkten Opel.