Auto landet im Straßengraben

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Gnötzheim. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel die Kreisstraße 20 von Winkelhof in Richtung Gnötzheim. Aus Unachtsamkeit geriet der Mann mit seinem Pkw in den rechten Straßengraben. Hier stieß das Auto gegen einen betonierten Bach-Durchlass. Es entstand ein Schaden von etwa 3100 Euro.