Auto landet im Graben und dann auf der Straße

Ein Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag zwischen Geiselwind und Füttersee.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, kam eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Fahrzeug zunächst in den angrenzenden Straßengraben. Anschließend wurde es wieder zurück geschleudert und kam in der Fahrbahnmitte auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, wurden jedoch mit einem BRK-Fahrzeug zur vorsorglichen ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Feuerwehr Geiselwind übernahm vor Ort mit insgesamt acht Einsatzkräften die Absperrmaßnahmen.