Kitzingen vor 19 Minuten

Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Umgehungsstraße zwischen Mainsondheim und Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam auf dem Dach zum Liegen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem BRK-Fahrzeug zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Vor Ort war die Feuerwehr Kitzingen mit 19 Helfern und regelte den Verkehr.