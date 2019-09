Marktbreit vor 1 Stunde

Auto in Gegenverkehr geschleudert

Drei Personen wurden am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2271 in Marktbreit verletzt. Ein 50-Jähriger fuhr laut Polizeibericht aus der Einmündung zum Sportplatz heraus und übersah einen Volvo. Durch den Zusammenstoß wurde dieser in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen ein weiteres Auto. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebraucht. Es entstand ein Schaden von 13 000 Euro.