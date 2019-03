Auto im Kreisverkehr übersehen

Am Monta, kurz nach 22 Uhr, ereignete sich bei Wiesentheid ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Staatsstraße 2420 und der Umgehungsstraße von Abtswind kommend. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer war gerade den Kreisverkehr unterwegs, als ein 35-jähriger ebenfalls Ford-Fahrer von der Umgehungsstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei missachtete der 35-Jährige die Vorfahrt des älteren Verkehrsteilnehmers. Beim seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 3000 Euro.