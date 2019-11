Marktbreit vor 1 Stunde

Auto geschrammt und weitergefahren

In der Ochsenfurter Straße in Marktbreit schrammte ein Fahrzeug in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, einen geparkten Honda und beschädigte das Auto an der linken Seite. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 2500 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden. Möglicherweise handelte es sich um ein Kraftrad.