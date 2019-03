Auto fährt rückwärts in die Sparkasse

Am frühen Samstag gegen 2.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW Coupe an den Hintereingang der Sparkasse in der Schweizergasse. Der junge Mann wollte dort vom Geldautomaten Geld abheben. Beim Aussteigen vergas er den Wählhebel seines Automatikgetriebes von R auf die Parkstellung umzulegen. Der Wagen rollte rückwärts gegen die Eingangstür der Sparkasse. Der Schaden am Gebäude beläuft sich laut Polizei auf weit über 1000 Euro.