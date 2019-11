Auto fährt in die Hecke

Eine Anwohnerin hörte am Samstag gegen 10 Uhr einen lauten Knall am Pfaffensteig in Iphofen und sah deshalb aus dem Fenster. Sie sah einen Wagen in einer Hecke stehen, der sich kurz darauf in Richtung Ortsmitte entfernte.

Eine Überprüfung an der Halteranschrift – an der Hecke blieb das Nummernschild liegen – verlief zunächst negativ. Erst später traf die Polizei die 59-jährige Halangetroffen werden. Hierbei räumte sie den Unfall ein. Der Fremdschaden an der Hecke wird auf etwa 150 Euro beziffert. Der Seat, den die Frau lenkte, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf circa 1500 Euro.