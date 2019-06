Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Auto erfasst Reh

Am Montagvormittag fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Auto auf der B 22 von Stadelschwarzach kommend in Richtung Neuses am Sand. Kurz nach der Ortschaft sprangen zwei Rehe auf die Fahrbahn. Eines der Tiere wurde von dem Audi erfasst und verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro.