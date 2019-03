Am Sonntag zwischen 0.30 und 13 Uhr, wurde in Astheim unterhalb der Mainbrücke ein geparkter Lkw beschädigt. Unbekannte Täter besprühten mit schwarzer Farbe die Beifahrerseite im Bereich des Führerhauses. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.