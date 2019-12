Kitzingen vor 1 Stunde

Auto beschädigt und davongefahren

Am Mittwoch zwischen 7.30 und 8.15 Uhr ereignete sich in der Schrannenstraße in Kitzingen auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall. Ein Unbekannter stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Nissan. Dieser wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.