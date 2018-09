Kitzingen vor 7 Stunden

Auto beim Vorbeifahren gestreift

2000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Montagmittag in der Memellandstraße in Kitzingen ereignete. Beim Vorbeifahren blieb ein 55-jähriger Autofahrer am Pkw eines 43-jährigen Mannes hängen, der in diesem Moment sein Fahrzeug einparken wollte.