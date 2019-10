Geiselwind 11.10.2019

Auto beim Abbiegen übersehen

Am Donnerstagnachmittag übersah ein 27-Jähriger in der Scheinfelder Straße in Geiselwind beim Herausfahren aus einem Parkplatz ein von links kommendes Auto. Im Einmündungsbereich stießen die Beiden zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 14 000 Euro.