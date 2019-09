Kitzingen vor 39 Minuten

Auto bei Krankenhaus angefahren

Zwischen 18 und 19 Uhr stieß ein unbekannter Fahrer in der Keltenstraße in Kitzingen auf dem Krankenhaus-Parkplatz gegen einen geparkten Audi. Dieser wurde laut Polizeibericht an der rechten hinteren Seite beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.