Kitzingen vor 58 Minuten

Auto auf Parkplatz in Kitzingen angefahren

Am Sonntagnachmittag wurde am Parkplatz in der Landwehrstraße in Kitzingen ein geparkter BMW angefahren. Der Besitzer hatte das Auto laut Polizeibericht um 16.30 Uhr am Landwehrplatz abgestellt. Als er gegen 19.15 Uhr zurückkam, bemerkte er vorne einen Schaden.