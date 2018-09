Kitzingen vor 7 Stunden

Auto auf Parkplatz angefahren und geflüchtet

Am Montagnachmittag hatte ein 58-jähriger Autofahrer seinen grünen VW Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen oberhalb der dortigen Waschanlage geparkt. Als er nach 30 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an der linken hinteren Seite des VW entlanggeschrammt und hatte dabei einen Schaden von 300 Euro angerichtet. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und fuhr davon.