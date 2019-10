Volkach vor 1 Stunde

Auto auf Disko-Parkplatz angefahren

In der Nacht auf Sonntag wurde auf dem Parkplatz einer Diskothek in Volkach ein geparktes Auto von einem Unbekannten angefahren, teilte die Polizei mit. Der Besitzer hatte es gegen Mitternacht abgestellt und bemerkte am Sonntagmittag den Schaden, der rund 3000 Euro beträgt.