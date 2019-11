Kitzingen vor 1 Stunde

Auto angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 12.20 und 12.40 Uhr ereignete sich in der Repperndorfer Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Golf. Dieser wurde dadurch an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.