Auto angefahren und geflüchtet

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Friedenstraße in Kitzingen am Schotterparkplatz eine Unfallflucht, berichtet die Polizei. Ein 41-jähriger Autofahrer rangierte rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei stieß das Auto gegen einen daneben geparkten BMW. Der Unfallfahrer flüchtete. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Ordnungshüter den Mann an dessen Wohnanschrift antreffen. Er gab den Unfall zu. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro.