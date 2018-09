Auto angefahren und geflüchtet

Ein 66-jähriger Autofahrer hatte am Montag seinen Ford Kuga am Parkplatz eines Baumarktes in der August-Gauer-Straße und der Saarlandstraße in Kitzingen zu unterschiedlichen Zeiten geparkt. Am Montagnachmittag bemerkte er laut Polizeibericht eine Beschädigung am rechten vorderen Kotflügel, die von einem unbekannten Fahrzeug verursacht worden war. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 141-0.