Kitzingen vor 1 Stunde

Auto angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Montagfrüh bis Dienstagnachmittag hatte eine 20-jährige Frau ihren braunen Hyundai am Klettenberg in Kitzingen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war ein Unbekannter an der linken Seite des Hyundai entlang geschrammt und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Verursacher fuhr unerkannt davon. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.