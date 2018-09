Marktbreit vor 45 Minuten

Auto angefahren und davongemacht

Im Verlauf des Dienstags hatte eine 19-jährige Schülerin ihren weißen Ford KA in Marktbreit auf dem Parkplatz am Bahnhofsplatz geparkt. Als sie am frühen Abend zu ihrem PKW zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ausparken, gegen die Fahrertüre des Ford gestoßen und hatte einen Schaden in Höhe von 200 Euro angerichtet. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und machte sich unerkannt aus dem Staub.