Kitzingen vor 1 Stunde

Auto angefahren: Geschädigter gesucht

Bereits am Montag um 10.30 Uhr ereignete sich in der Alten Burgstraße in Kitzingen vor der Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin stieß mit ihrem Pkw gegen einen geparkten dunklen Volvo. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite leicht beschädigt. Die Frau parkte zunächst ihren Pkw um und lief anschließend zurück zur Unfallstelle. Der Volvo war jedoch zu diesem Zeitpunkt weggefahren. Das Kennzeichen vom Volvo ist laut Polizeibericht nicht bekannt.