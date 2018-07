Kitzingen vor 1 Stunde

Auto am Parkplatz beschädigt und davongemacht

Bereits am Donnerstag, den 21. Juni, hatte ein 27-jähriger Student seinen schwarzen VW Golf in der Friedenstraße in Kitzingen auf dem dortigen Schotterparkplatz tagsüber geparkt. Als er am späten Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der rechten hinteren Türe und am Radlauf einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich war ein Autofahrer beim Ausparken dagegen gestoßen und hatte dabei einen Schaden von 2000 Euro verursacht.