Kitzingen vor 1 Stunde

Auto am Parkplatz angefahren

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen stieß am späten Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer mit seinem roten Pkw gegen den geparkten silberfarbenen VW Polo einer 84-jährigen Frau und beschädigte ihn an der vorderen rechten Stoßstange. Der Verursacher machte sich laut Polizei unerlaubt aus dem Staub und hinterließ Schaden von 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter (0 93 21) 14 10.