Kitzingen vor 1 Stunde

Auto am Parkplatz angefahren

Bereits am Donnerstagfrüh vergangener Woche hatte ein 60-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen Mercedes in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz vor einer Firma abgestellt. Als er am späten Nachmittag zurückkam, war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die vordere Stoßstange geprallt und hatte einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.