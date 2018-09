Wiesentheid vor 3 Stunden

Auto am Parkplatz angefahren und geflüchtet

Eine 27-jährige Frau parkte am Dienstagnachmittag ihren silberfarbenen BMW in der Schönbornstraße in Wiesentheid auf dem Parkplatz der dortigen Postfiliale ein. Als sie nach zehn Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Autofahrer gegen die linke hintere Fahrzeugtüre geprallt und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich laut Polizeibericht aus dem Staub. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.