Auszeichnung für Chorleiterin Sabine Damm

Eine besondere Auszeichnung hat die Chorleiterin des Marktbreiter Gospelchors „Joyful Noise“ von Dekan Hanspeter Kern erhalten. Im Rahmen des Gospelgottesdienstes wurde ihr der Solideo-Kirchenmusikpreis zur Würdigung herausragenden ehrenamtlichen Engagement in der Kirchenmusik der evangelischen-lutherischen Kirche in Bayern verliehen. Mit diesem Preis wird gewürdigt, dass Sabine Damm seit zwölf Jahren ehrenamtlich den Gospelchor „Joyful Noise“ in der Kirchengemeinde Marktbreit mit derzeit 65 Mitgliedern leitet. Mit ihrem Einsatz und ihrem Können begeistert sie laut Pressemitteilung bei Gottesdiensten und Konzerten gleichermaßen Zuhörer und Mitwirkende in der ganzen Region.