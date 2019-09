Nordheim vor 37 Minuten

Ausweisung des neuen Baugebietes "Am Kreuzberg"kritisiert

Das geplante Baugebiet "Am Kreuzberg" stand zwar nicht auf der Tagesordnung der Nordheimer Gemeinderatssitzung, trotzdem nutzten anwesende Bürger in der Sitzung die Gelegenheit, Kritik am Vorhaben zur Ausweisung dieses Baugebiets zu üben. Gemeinderäte und Bürgermeister Guido Braun mussten sich Vorwürfe wegen mangelnder Transparenz anhören. Sogar von Mauschelei war die Rede.