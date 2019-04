Ausstellungseröffnung: "Vom Untertan zum Staatsbürger"

Die Ausstellung „Vom Untertan zum Staatsbürger“ ist nach einer feierlichen Eröffnung am Montag auch in Kitzingen in der Rathaushalle zu sehen. Anlässlich des Doppel-Jubiläums 200 Jahre bayerische Verfassung und 100 Jahre Freistaat im Jahr 2018 konzipierte Ute Feuerbach die Ausstellung mit Unterstützung des Initiativkreises Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land. Die Ausstellung war im Jubiläumsjahr schon in Volkach, Mainbernheim, Wiesentheid, Iphofen, Wiesenbronn und Kleinlangheim zu sehen.

Ausstellung bis zum 5. Mai geöffnet

Bis zum 5. Mai können Besucher in Kitzingen täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt Exponate aus Sammlungen und Archiven der Landkreisgemeinden bewundern. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftswerk. An den Info- und Schautafeln beteiligten sich 27 Dörfer, Städte, Märkte und Gemeinden, auch Archive, Institutionen und Privatpersonen. Sie präsentiert wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse aus der Zeit vor 200 Jahren. Größere Gruppen können auf Anfrage durch die Rathaushalle geführt werden.

Einer langer Weg vom Obrigkeitsstaat in Richtung Demokratie

Ziel der Ausstellung ist es, an Beispielen aus verschiedenen Orten des Landkreises Kitzingen aufzuzeigen, wie lange und schwer der Weg vom Obrigkeitsstaat in Richtung Demokratie war. Monika Conrad aus dem Initiativkreis zeigte sich erstaunt und begeistert darüber, „wie viel Unbekanntes und Neues wir im Rahmen dieser Ausstellung herausgefunden haben“.

Geschichte könne man nur verstehen, wenn man über den Kirchturm hinausschaut. Dieses Motto zeigt das Bild von Konrad Thomann, auf dem die historische Sichtachse Schwanberg zum Sonneberg mit den Kirchtürmen aus Kleinlangheim, Dimbach und Gaibach, vor der Konstitutions-Säule, abgelichtet ist. Die Ausstellung ist nicht nur ein historisches Zeugnis, sondern „gibt auch dem heutigen Demokratieverständnis eine weitere Grundlage“, sagte Zweiter Bürgermeister Klaus Heisel.