Kitzingen vor 1 Stunde

Ausstellung zeigt Kitzinger Bombenhagel vor 75 Jahren

Seit mittlerweile mehr als 70 Jahren gedenkt die Stadt Kitzingen des wohl schrecklichsten Ereignisses in ihrer Geschichte – dem 23. Februar 1945. Die jahrhundertealte Stadt ging im Bombenhagel unter und mehr als 700 Menschen fanden den Tod. Den 75. Jahrestag der grausamen Ereignisse nimmt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv zum Anlass, die Geschichte Kitzingens im Zweiten Weltkrieg in einer Ausstellung zu präsentieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Fokus liegt auf den Ereignissen des verhängnisvollen Tages im Februar 1945, denen Hunderte von Menschen, viele Gebäude und historische Denkmäler zum Opfer fielen. Darüber hinaus schlägt die Ausstellung den Bogen bis zur Besetzung der Stadt durch die Amerikaner am 5. April 1945 und dem Kriegsende, welches sich im kommenden Frühjahr ebenfalls zum 75. Mal jährt. Die Ausstellung ist bis einschließlich 20. März im ersten und zweiten Stock des Rathauses zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen.