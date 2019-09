Ausstellung in ehemaliger Synagoge geht in die letzte Runde

Noch bis Donnerstag, 26. September, zeigt der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen täglich von 10 bis 17 Uhr in der Alten Synagoge die Ausstellung "... besehen wir, ob der Rebstock treibt. Wein im Judentum. Von Tradition und Genuss" und die Dokumentation "Kitzingen, Stadt der 100 Weinhändler". In Wort und Bild wird laut einer Pressemitteilung in einem ersten Teil die reale und symbolische Bedeutung von Rebe und Wein in der jüdischen Religion, im Alltag und in der Kultur dargestellt.

Der zweite Ausstellungsteil informiert über Aufstieg und Blüte des Weinhandels in Kitzingen. Im Jahr 1936 zählte die Stadt laut Mitteilung mehr als einhundert Betriebe, die mehrheitlich in jüdischer Hand waren und auch auf lange Sicht der Stadt zu wirtschaftlicher Bedeutung verhalfen. Stellvertretend werden die Familienbiographien der Weinhändler Gerst, Fromm und Stern vorgestellt, prägende Persönlichkeiten für die Kitzinger jüdische Gemeinde und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.