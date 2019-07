Ausstellung im Rathaus: Der Zeit in die Karten geschaut

"Der Zeit in die Karten geschaut", so ist der Titel einer Wanderausstellung, die im Rahmen der 200-Jahr-Feier der Stadt auf Initiative von Stefan Mloschin, Vorsitzender der Briefmarkensammler Gemeinschaft Marktbreit e.V., in die Rathausdiele geholt wurde. Am Donnerstag feierlich eröffnet, kann die Ausstellung noch bis einschließlich 28. Juli, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, zwischen 14 und 18 Uhr im Marktbreiter Rathaus besucht werden.

Populäres Sammelgut

In seiner Ansprache gewährte Mloschin einen kurzen Überblick zu den Exponaten. Lithographien, Mondschein-, Künstler- und Fotokarten sowie Leporellos seien einige wenige Beispiele, die in der Ausstellung gezeigt werden. Die meist 10,5 mal 14,8 Zentimeter großen Bildbotschaften, seien auch heute, 150 Jahre nach ihrer Erfindung, ein beliebtes Sammelgut. Die auf 15 Tafeln festgehaltenen Informationen wurden mit zirka 100 historischen Ansichtskarten aus Marktbreit ergänzt.

Originale Grußkarten aus Marktbreit

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Exponat „Gruß aus Marktbreit“ Hier sehen die Besucher fast 400 historische Marktbreiter Ansichten vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die Sammlung stammt aus dem Besitz des 2018 verstorbenen Ehrenvorsitzenden Theo Grohmann, der bereits 2017 als „Hüter der Postkarten“ betitelt wurde. Auch originale Ansichtskarten der Familie Werner Rupp ergänzen die Sammlungen.