Kitzingen/Münsterschwarzach vor 27 Minuten

Ausstellung des EGM über Künstliche Intelligenz in Kitzingen

Herausragende künstlerische Arbeiten des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach werden auch in diesem Jahr in der Galerie der Sparkasse Kitzingen präsentiert. Mit einer Vernissage begann die Werkschau, die von Kunsterzieherin und Diplom-Designerin Tanja Seger mit ihren Schülern erarbeitet wurde, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Leitmotiv der Arbeiten ist das Thema Künstliche Intelligenz (KI).