Kitzingen vor 1 Stunde

Außenwand des Kinderhorts mit Graffiti beschmiert

Bereits zwischen 20. Dezember, 15.30 Uhr, und 7. Januar, 8.30 Uhr, kam es an der Kreuzkapelle in Kitzingen am Kinderhort zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte sprühten mit einer silbernen Farbe die Buchstaben „A.C.A.B.“ auf die Außenwand des Hortes. Außerdem noch die Zahlenfolge „1.3.1.2.“ auf eine Fensterscheibe. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Beim genauen Tatzeitraum dürfte es sich um die beiden Weihnachtsfeiertage handeln.