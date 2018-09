Marktbreit vor 3 Stunden

Außenspiegel von drei Autos abgebrochen

An drei Autos, die in der Nacht auf Montag in Marktbreit auf dem Parkplatz am Kranen geparkt waren, wurden jeweils die rechten Außenspiegel von Unbekannten abgetreten. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 600 Euro.