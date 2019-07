Kitzingen vor 1 Stunde

Außenspiegel gecrasht

Als sie in der Falterstraße in Kitzingen am Mittwochabend mit ihrem Pkw losfahren wollte, stieß eine 24-jährige Autofahrerin versehentlich gegen einen geparkten Ford. Laut Polizeibericht wurde dabei dessen linker Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.